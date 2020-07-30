Артём Дзюба оправдался за имитацию полового акта с Сердаром Азмуном

Произошедшее футболист назвал глупой шуткой. Футболист питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал имитацию полового акта с партнёром Сердаром Азмуном в раздевалке 5 июля, когда клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом страны. Слова игрока передаёт «Чемпионат.com».