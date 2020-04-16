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Артём Дзюба порекомендовал 5 сериалов. Среди них «Спартак»
Soccernews.ru
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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба порекомендовал пять сериалов, которые можно посмотреть во время карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.В источнике
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Дзюба рекомендовал смотреть сериал «Спартак»

Советский спорт 11:49
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Дзюба составил список любимых сериалов: «Спартак», «Друзья», «Доктор Хаус» и «Настоящая кровь»

Sports.ru 11:39
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Артём Дзюба порекомендовал 5 сериалов. Среди них «Спартак»

Чемпионат 11:27
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