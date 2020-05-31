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Дзюба показал, как играет с детьми дома
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме показал, как играет с сыновьями. Футболист с Никитой и Максимом играли дома с регбийным мячом.В источнике
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Артём Дзюба поздравил всех с Днём защиты детей и выложил милое фото с сыновьями

Чемпионат 09:29
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"С Днем защиты детей!" Дзюба выложил снимок с сыновьями

Футбол России 09:29
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«С Днем защиты детей». Дзюба показал фото с сыновьями

Матч ТВ 09:19
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