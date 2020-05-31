НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойСКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении СмоловаДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCSoccernews.ruДзюба показал, как играет с детьми домаМатч ТВ9Матч ТВПетербургский дневникSoccernews.ruSportbox.RUSportmail.ru78.ruФутбол РоссииRugger.infoТелеканал Санкт-ПетербургНападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме показал, как играет с сыновьями. Футболист с Никитой и Максимом играли дома с регбийным мячом.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Артём Дзюба поздравил всех с Днём защиты детей и выложил милое фото с сыновьямиЧемпионат 09:29"С Днем защиты детей!" Дзюба выложил снимок с сыновьямиФутбол России 09:29«С Днем защиты детей». Дзюба показал фото с сыновьямиМатч ТВ 09:19рекламаГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойСКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении СмоловаДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCНовости