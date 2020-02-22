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Арустамян: «Имбула находится в клике мышки от перехода в „Сочи“»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Сочи» может подписать полузащитника «Сток Сити» Джанелли Имбула.В источнике
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Арустамян: «Имбула находится в клике мышки от перехода в „Сочи“»

Sport24.ru 06:21 
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Арустамян сообщил, что Имбула близок к переходу в «Сочи». Остались технические нюансы

Футбол России 06:14
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