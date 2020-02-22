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Арустамян: «Имбула находится в клике мышки от перехода в „Сочи“»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Сочи» может подписать полузащитника «Сток Сити» Джанелли Имбула.В источнике
Подробнее о событии
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Источник: Переход Имбула в «Сочи» будет урегулирован через несколько дней, клуб успел заявить новичка

Bookmaker-ratings.ru 11:26
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Арустамян анонсировал ещё один громкий трансфер «Сочи»

Soccernews.ru 08:06
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Имбула близок к трансферу в «Сочи»

Евро-футбол.ру 07:35
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