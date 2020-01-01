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Арустамян: «Милан» сделает предложение «Локомотиву» по Миранчуку
Sports.ru
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В ближайшее время «россонери» сделают очередное предложение Локомотиву и вступят в официальные переговоры.В источнике
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Алексей Миранчук — цель тренера «Милана» Пиоли. Клуб готовит предложение

Чемпионат 06:40
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Источник: Главный тренер «Милана» заинтересован в трансфере Миранчука

Спорт-Экспресс 06:39
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Арустамян: «Милан» сделает предложение «Локомотиву» по Миранчуку

Metaratings 06:38
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