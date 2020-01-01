НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ак Барс» подтвердил продление контракта с ЗариповымVP.Prodigy уступила FTM. Это второе поражение в истории составаОбщее собрание РПЛ перенесено с 30 апреля на более поздний срокЦулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка БелоруссииMetaratingsАрустамян сообщил, что «Спартак» по жребию стал чемпионом РоссииMetaratings5MetaratingsФутбол РоссииЕвро-футбол.руЧемпионатSoccernews.ruКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился очередным инсайдом. По его информации, РПЛ не будет доиграна, а чемпионом в результате жеребьёвки стал почему-то «Спартак».В источнике Комментировать5Подробнее о событии Комментатор Арустамян назвал неожиданного чемпиона России в нынешнем сезонеSoccernews.ru 12:57Арустамян сообщил, что «Спартак» по жребию стал чемпионом РоссииMetaratings 12:55Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»Soccer.ru 12:25 рекламаГлавное«Ак Барс» подтвердил продление контракта с ЗариповымVP.Prodigy уступила FTM. Это второе поражение в истории составаОбщее собрание РПЛ перенесено с 30 апреля на более поздний срокЦулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка БелоруссииНовости