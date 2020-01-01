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Арустамян сообщил, что «Спартак» по жребию стал чемпионом России
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  • Metaratings
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился очередным инсайдом. По его информации, РПЛ не будет доиграна, а чемпионом в результате жеребьёвки стал почему-то «Спартак».В источнике
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Комментатор Арустамян назвал неожиданного чемпиона России в нынешнем сезоне

Soccernews.ru 12:57
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Арустамян сообщил, что «Спартак» по жребию стал чемпионом России

Metaratings 12:55
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Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»

Soccer.ru 12:25 
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