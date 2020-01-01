Арустамян сообщил, что «Спартак» по жребию стал чемпионом России

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился очередным инсайдом. По его информации, РПЛ не будет доиграна, а чемпионом в результате жеребьёвки стал почему-то «Спартак».