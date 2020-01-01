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Арустамян подтвердил интерес к Кокорину из Италии
Metaratings
  • Piter.tv0:46
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян подтвердил информацию о том, что форвардом «Сочи» Александром Кокориным интересуются итальянские клубы.В источнике
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