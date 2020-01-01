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Нобель Арустамян: Чемпионом по жребию стал «Спартак»
Тульский футбол
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Комментатор Нобель Арустамян пошутил насчёт досрочного окончания чемпионата России по футболу.В источнике
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Комментатор Арустамян заявил о чемпионстве «Спартака» по жребию

Sport.ru 13:28
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Арустамян сообщил, что «Спартак» по жребию стал чемпионом России

Metaratings 12:55
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Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»

Soccer.ru 12:25 
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