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РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ
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Журналист Нобель Арустамян рассказал, что для легионеров РПЛ могут сократить срок карантина.В источнике
Подробнее о событии
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Арустамян: возможно, что для легионеров срок карантина будет сокращен

ODDS.ru 01:30
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Для легионеров клубов РПЛ могут сократить карантин

Бомбардир.ру вчера в 17:59
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Карантин для легионеров в РПЛ могут сократить до 4-6 дней. РФС решает вопрос на уровне правительства РФ

Sports.ru вчера в 17:46
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