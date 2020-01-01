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Асенсио повредил колено в сборной Испании
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио получил травму, находясь в расположении сборной Испании. По информации испанских СМИ, у 24-летнего хавбека отек колена.В источнике
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Асенсио повредил колено в сборной Испании

Soccer.ru 17:14
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Асенсио получил травму колена в сборной Испании. Он пропустил больше года и восстановился только в июне

Sports.ru 16:59
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