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Асенсио прокомментировал свой первый матч после долгого перерыва
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Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио прокомментировал свой первый матч после долгого перерыва, связанного из-за тяжелой травмы.В источнике
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Крупная победа «Реала», переход Голдобина в ЦСКА и другие ночные новости

Матч ТВ 02:00
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«Так долго ждал, когда снова смогу играть». Асенсио — о первом матче после травмы

Спорт-Экспресс вчера в 23:24
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Зидан о голе Асенсио первым касанием после выхода на замену: «Это показывает его мастерство и заряженность на игру»

Sports.ru 01:10
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