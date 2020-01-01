НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Гол.руГол.ру
Асенсио вышел в старте за «Реал» впервые за 420 дней
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
Против «Атлетика» (1:0) Асенсио отыграл 74 минуты. Для него это рекордное игровое время по этому сезону.В источнике
Подробнее о событии
alt

Асенсио вышел в стартовом составе «Реала» впервые за 420 дней

Metaratings 5 июля в 09:43
alt

Марко Асенсио попал в стартовый состав «Реала» впервые за 420 дней

Чемпионат 5 июля в 08:54
alt

Асенсио впервые за 420 дней вышел в стартовом составе «Реала»

Soccer.ru 5 июля в 08:26
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости