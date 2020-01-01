НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата ИспанииКуртуа показал лучший результат «Реала» по сухим матчам за 25 лет«Мы знаем, в пользу какой команды принимаются решения». Муниаин прокомментировал судейство в матче с «Реалом»Футбол, Примера, 34 тур, Атлетик - Реал, Прямая текстовая онлайн трансляцияГлавноеСпартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате РоссииФернандо Алонсо вернулся в «Рено»Александр Емельяненко высмеял видео ХаритоноваАвен считает, что ФК «Спартак» должен дать поработать тренеру ТедескоГол.руАсенсио вышел в старте за «Реал» впервые за 420 днейMetaratings4MetaratingsSports.ruSportbox.RUФутбол РоссииПротив «Атлетика» (1:0) Асенсио отыграл 74 минуты. Для него это рекордное игровое время по этому сезону.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Асенсио вышел в стартовом составе «Реала» впервые за 420 днейMetaratings 5 июля в 09:43Марко Асенсио попал в стартовый состав «Реала» впервые за 420 днейЧемпионат 5 июля в 08:54Асенсио впервые за 420 дней вышел в стартовом составе «Реала»Soccer.ru 5 июля в 08:26рекламаЕщё по теме«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата ИспанииКуртуа показал лучший результат «Реала» по сухим матчам за 25 лет«Мы знаем, в пользу какой команды принимаются решения». Муниаин прокомментировал судейство в матче с «Реалом»Футбол, Примера, 34 тур, Атлетик - Реал, Прямая текстовая онлайн трансляцияГлавноеСпартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате РоссииФернандо Алонсо вернулся в «Рено»Александр Емельяненко высмеял видео ХаритоноваАвен считает, что ФК «Спартак» должен дать поработать тренеру ТедескоНовости