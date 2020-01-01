НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВ Швейцарии прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионовСМИ: тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матчаВладимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнСтанция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»Евро-футбол.руАсхабадзе: «„Спартак“ предлагал Дзюбе 3 млн евро в год»Спорт-Экспресс7Спорт-ЭкспрессMetaratingsЕвро-футбол.руСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииГЛАС.RUПредлагал клуб 3 миллиона евро в год «чистыми».В источнике Комментировать3Подробнее о событии Асхабадзе пролил свет на уход Дзюбы из «Спартака»ГЛАС.RU 08:57Роман Асхабадзе: «Спартак» предлагал Дзюбе 3 млн евро в год. Хотел бы, чтобы меня так «выдавили»Bookmaker-ratings.ru 02:51Асхабадзе: «„Спартак“ предлагал Дзюбе 3 млн евро в год»Евро-футбол.ру 02:38рекламаГлавноеВ Швейцарии прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионовСМИ: тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матчаВладимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнСтанция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»Новости