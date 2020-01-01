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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Асхабадзе: «„Спартак“ предлагал Дзюбе 3 млн евро в год»
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Предлагал клуб 3 миллиона евро в год «чистыми».В источнике
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Асхабадзе пролил свет на уход Дзюбы из «Спартака»

ГЛАС.RU 08:57
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Роман Асхабадзе: «Спартак» предлагал Дзюбе 3 млн евро в год. Хотел бы, чтобы меня так «выдавили»

Bookmaker-ratings.ru 02:51
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Асхабадзе: «„Спартак“ предлагал Дзюбе 3 млн евро в год»

Евро-футбол.ру 02:38
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