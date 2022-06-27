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Асхабадзе признался, что «Факел» не определился с бюджетом на сезон

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о бюджете и задачах клуба на ближайший сезон.
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До первого тура РПЛ осталось около двух недель.
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«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.
Спорт-Экспресс
«Уфа» была готова заменить команду из Воронежа, однако позже РПЛ подтвердила участие «Факела» в новом сезоне.
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Бомбардир.ру
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В «Факеле» рассказали о бюджете клуба на следующий сезон
Бомбардир.ру00:50
Генеральный директор «Факела» — о бюджете команды: богаче мы себя не почувствовали
Metaratings18:01
Асхабадзе признался, что «Факел» не определился с бюджетом на сезон
Betassist18:00
Гендиректор «Факела» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон
Спорт-Экспресс17:40

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