BetassistАсхабадзе признался, что «Факел» не определился с бюджетом на сезонГенеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о бюджете и задачах клуба на ближайший сезон.BetassistДо первого тура РПЛ осталось около двух недель.Betassist«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.Спорт-Экспресс«Уфа» была готова заменить команду из Воронежа, однако позже РПЛ подтвердила участие «Факела» в новом сезоне.MetaratingsЧитать далееСвернутьBetassistБомбардир.руMetaratingsПодробнее о событииВ «Факеле» рассказали о бюджете клуба на следующий сезонБомбардир.ру00:50Генеральный директор «Факела» — о бюджете команды: богаче мы себя не почувствовалиMetaratings18:01Асхабадзе признался, что «Факел» не определился с бюджетом на сезонBetassist18:00Гендиректор «Факела» рассказал о бюджете клуба на следующий сезонСпорт-Экспресс17:40Показать ещёОценить