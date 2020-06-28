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Газета.RuГазета.Ru
Партнер Смолова высказался о ничьей с «Барселоной»
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Нападающий "Сельты" Яго Аспас высказался о ничьей с "Барселоной" в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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Капитан «Сельты» недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»

Sport.ru 01:59
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Капитан «Сельты» выразил недовольство игрой Смолова в матче с «Барселоной»

Газета.Ru 01:54
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Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»

Чемпионат вчера в 22:33
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