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«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Стивен Джеррард поможет бывшему клубу исправить ошибку

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61.
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Villa Park (Бирмингем) Астон Вилла Ливерпуль Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 10 мая 2022 года Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе гостей.
Спорт-Экспресс
На то, что «Ливерпуль» забьет два гола и более, можно поставить за 1.51.
Спорт-Экспресс
Даже «Манчестер Сити», имеющему самую надёжную линию обороны в АПЛ, в последних трёх очных встречах красные забивали не меньше двух голов.
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Подробнее о событии

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