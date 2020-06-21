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Астон Вилла — Челси 0:0 (1-й тайм)
Sports.ru
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Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси». Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 мяча за 1.93. «Вилланы» проиграли «Челси» 9 последних матчей из 10.В источнике
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Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Челси». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 11:10
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«Астон Вилла» — «Челси». Трансляция

Sport24.ru 09:40
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«Астон Вилла» – «Челси» – 0:0. Онлайн-трансляция

Sports.ru 05:31
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