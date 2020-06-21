Астон Вилла — Челси 0:0 (1-й тайм)

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси». Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 мяча за 1.93. «Вилланы» проиграли «Челси» 9 последних матчей из 10.