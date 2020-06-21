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Астон Вилла — Челси 1:2 (2-й тайм)
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Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел лондонский клуб вперёд в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).В источнике
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Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Челси». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 11:10
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«Астон Вилла» — «Челси». Трансляция

Sport24.ru 09:40
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Оливье Жиру вывел «Челси» вперёд в матче с «Астон Виллой», забив ударом с разворота

Чемпионат 12:51
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