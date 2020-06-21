Астон Вилла — Челси 1:2 (2-й тайм)

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел лондонский клуб вперёд в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).