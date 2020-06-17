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Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0
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«Шеффилд» набрал 44 балла и поднялся на шестую позицию. В следующем туре «Астон Вилла» примет «Челси», а «Шеффилд» отправится в гости к «Ньюкаслу».В источнике
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Система определения гола не сработала, хотя кипер «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота. Ох

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