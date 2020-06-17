Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0

«Шеффилд» набрал 44 балла и поднялся на шестую позицию. В следующем туре «Астон Вилла» примет «Челси», а «Шеффилд» отправится в гости к «Ньюкаслу».