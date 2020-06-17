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«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью
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В матче 28 тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли в нулевую ничью.В источнике
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Компания HawkEye извинилась перед «Шеффилдом» за незасчитанный гол в игре с «Астон Виллой»

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