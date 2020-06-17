НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» и «Арсенал» объявили составы на матч АПЛСегодня «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом»Сегодня возобновляется английская Премьер-лигаУткин признался в любви португальскому тренеруВ АПЛ выявили еще один случай заболевания коронавирусомГлавноеФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»«Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата ИспанииПлющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным«Наполи» выиграл Кубок Италии, победив по пенальти «Ювентус»«Челси» объявил о трансфере Тимо ВернераLiveSport.ru«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничьюСпорт-Экспресс21Спорт-ЭкспрессBFM.ruЧемпионатТелеканал Санкт-ПетербургBookmaker-ratings.ruSport24.ruSoccernews.ruRT на русскомUA-ФутболNEWS.am SportГазета.RuFootballHDSports.ruСпорт день за днемSportbox.RUОбщественная служба новостейLiveSport.ruMetaratingsCT newsФутбол РоссииГол.руВ матче 28 тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли в нулевую ничью.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Судейский скандал в первой игре чемпионата Англии после паузы - видеоЕвро-футбол.ру 07:15«Шеффилд Юнайтед» не смог обыграть «Астон Виллу»Рамблер 03:05«Конфуз, которого АПЛ должна была избежать». Сезон в Англии возобновился со скандалаЧемпионат 06:00рекламаЕщё по теме«Манчестер Сити» и «Арсенал» объявили составы на матч АПЛСегодня «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом»Сегодня возобновляется английская Премьер-лигаУткин признался в любви португальскому тренеруВ АПЛ выявили еще один случай заболевания коронавирусомГлавноеФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»«Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата ИспанииПлющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным«Наполи» выиграл Кубок Италии, победив по пенальти «Ювентус»«Челси» объявил о трансфере Тимо ВернераНовости