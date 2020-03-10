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РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.В источнике
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«Извинились бы перед фанатами за позорную ситуацию». Реакция болельщиков «Тоттенхэма» на вылет из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 01:52
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Забитцер признан лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»

Soccer.ru вчера в 18:23 
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«Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв с крупным счетом «Лейпцигу»

Футбол России вчера в 17:55
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