РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.