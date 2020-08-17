«Аталанта» намерена купить Алексея Миранчука
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук остается главным героем трансферного окна в отечественном футболе. За лето-2020 на "железнодорожника" заглядывался не один европейский топ-клуб. На днях этот список пополнил четвертьфиналист Лиги чемпионов — итальянская "Аталанта".В источнике
С чего всё начиналось
По информации Sport Mediaset, в понедельник пройдёт встреча руководства «Аталанты» с представителями российского клуба, на которой будет прорабатываться последние детали трансфера.
Metaratings вчера в 14:00