«Аталанта» намерена купить Алексея Миранчука

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук остается главным героем трансферного окна в отечественном футболе. За лето-2020 на "железнодорожника" заглядывался не один европейский топ-клуб. На днях этот список пополнил четвертьфиналист Лиги чемпионов — итальянская "Аталанта".