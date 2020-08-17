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«Аталанта» намерена купить Алексея Миранчука
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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук остается главным героем трансферного окна в отечественном футболе. За лето-2020 на "железнодорожника" заглядывался не один европейский топ-клуб. На днях этот список пополнил четвертьфиналист Лиги чемпионов — итальянская "Аталанта".В источнике
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С чего всё начиналось
По информации Sport Mediaset, в понедельник пройдёт встреча руководства «Аталанты» с представителями российского клуба, на которой будет прорабатываться последние детали трансфера.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:22
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«Аталанта» намерена купить Алексея Миранчука

Газета.Ru 02:17
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СМИ: Миранчук требует от «Аталанты» больше трех млн евро в год

Советский спорт 01:10
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«Аталанта» не готова платить Миранчуку желаемую хавбеком зарплату

Metaratings вчера в 14:00
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