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«Аталанта» объявила о переходе форварда ПСВ Ламмерса
Газета.Ru
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Нападающий эйндховенского ПСВ Сэм Ламмерс продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает официальный сайт итальянского клуба.В источнике
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«Аталанта» подписала форварда ПСВ Ламмерса

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