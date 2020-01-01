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«Аталанта» снова обыграла «Валенсию»
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«Аталанта» одержала победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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«Аталанта» снова обыграла «Валенсию»

Soccer.ru 17:52 
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Гамейро – первый игрок в истории, забивший в ЛЧ за 3 разных испанских клуба

Sports.ru 17:12
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«Аталанта» вновь победила «Валенсию». Иличич забил четыре гола

Футбол России 17:53
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