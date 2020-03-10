«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Итальянская "Аталанта" в гостях одержала победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.