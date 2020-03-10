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«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Итальянская "Аталанта" в гостях одержала победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.В источнике
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«Аталанта» снова обыграла «Валенсию»

Soccer.ru 17:52 
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«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Матч ТВ 17:51
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«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Иличич оформил покер

Чемпионат 17:51
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