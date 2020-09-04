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«Аталанта» объявила о переходе Миранчука
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Итальянская "Аталанта" объявила о переходе игрока московского "Локомотива" Алексея Миранчука. Напомним, хавбек выступал за "железнодорожников" с 2013 года.В источнике
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Подробнее о событии
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«Локомотив» пожелал удачи Алексею Миранчуку в «Аталанте»

Футбол России 10:35
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«Локомотив» — Миранчуку: «Удачи, Леша! Продолжай блистать!»

Sport24.ru 10:24 
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«Локомотив» — Миранчуку: удачи, Лёша! Продолжай блистать

Чемпионат 10:19
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