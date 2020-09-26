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«Аталанта» победила «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу
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"Аталанта" одержала победу над "Торино" в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.В источнике
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«Аталанта» оказалась сильнее «Торино»

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