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«Аталанта» победила «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу
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"Аталанта" одержала победу над "Торино" в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.В источнике
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«Аталанта» оказалась сильнее «Торино»

Матч ТВ 11:18
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«Аталанта» победила «Торино»

Sport24.ru 10:58 
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У Миранчука семь конкурентов! С такой «Аталантой» скучно не будет

Спорт-Экспресс 12:30
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