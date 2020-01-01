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«Аталанта» подпишет нападающего ПСВ
Sports.ru
  • Sports.ru
Ранее "Аталанта" арендовала защитника "Валенсии".В источнике
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«Аталанта» подпишет нападающего ПСВ

Soccer.ru вчера в 22:30
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«Аталанта» покупает форварда ПСВ Ламмерса за 9+ млн евро

Sports.ru вчера в 21:47
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