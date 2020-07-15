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«Аталанта» продлила беспроигрышную серию до 15 матчей
Газета.Ru
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"Аталанта" обыграла "Брешию" (6:2) в Серии А и довела беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 13 матчей. В активе команды 11 побед и 2 ничьих.В источнике
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«Аталанта» разгромила «Брешию» и продлила свою беспроигрышную серию

Все про Спорт ру 02:42
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«Аталанта» продлила беспроигрышную серию до 15 матчей

Soccernews.ru 01:22
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«Аталанта» не проигрывает 15 матчей подряд

Бомбардир.ру 00:23
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