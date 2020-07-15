«Аталанта» продлила беспроигрышную серию до 15 матчей

"Аталанта" обыграла "Брешию" (6:2) в Серии А и довела беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 13 матчей. В активе команды 11 побед и 2 ничьих.