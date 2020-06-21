«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А

В рамках 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Счёт на 16-й минуте открыл Берат Гьимшити.