НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Аталанта» дома разгромила «Сассуоло»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • ua.Tribuna.com
  • Вести.Ru
  • FootballHD
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
В матче 25-го тура Серии А "Аталанта" дома разгромила "Сассуоло". Встреча завершилась со счетом 4:1.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Аталанта» продлила победную серию до 6 матчей, разгромив «Сассуоло» (4:1)

Sports.ru 15:40
alt

«Аталанта» обыграла «Сассуоло», забив четыре гола

Спорт-Экспресс 15:38
alt

«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче 25-го тура Серии А

Sport24.ru 15:33 
реклама
Главное
Новости