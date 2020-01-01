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«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом
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«Аталанта» уверенно победила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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Ханс Хатебур: «Сегодняшний вечер был особенным»

Футбол на Куличках 02:37
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Эксперты: «Аталанта» пройдёт в 1/4 финала ЛЧ после разгрома «Валенсии» в первом матче

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Хатебур признан лучшим игроком матча плей-офф ЛЧ «Аталанта» — «Валенсия»

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