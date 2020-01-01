«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» по Алексею Миранчуку

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" снова включился в борьбу за игрока московского "Локомотива" Алексея Миранчука По данным известного спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник "Богини" Гасперини лично заинтересован в приобретении футболиста и убеждён, что тот сумеет без проблем влиться в коллектив и принести ему очень много пользы.