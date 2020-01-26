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«Аталанта» в гостях разгромила «Торино» со счетом 7:0
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«Аталанта» выиграла у «Торино» (7:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. В составе победителей хет-трик сделал Йосип Иличич.В источнике
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Супергол с центра поля в Италии. Футболист «Аталанты» застал вратаря «Торино» врасплох: видео

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