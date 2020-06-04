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«Аталанта» выкупила права на Пашалича
Газета.Ru
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Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич на постоянной основе присоединился к итальянскому клубу. Как сообщает Transfermarkt, 25-летний хорват куплен у «Челси» за 15 миллионов евро.В источнике
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