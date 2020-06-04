«Аталанта» выкупила права на Пашалича

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич на постоянной основе присоединился к итальянскому клубу. Как сообщает Transfermarkt, 25-летний хорват куплен у «Челси» за 15 миллионов евро.