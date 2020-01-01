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«Аталанта» выкупила у «Челси» контракт Пашалича
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"Аталанта" заключила контракт с полузащитником Марио Пашаличем. Ранее 25-летний футболист выступал за итальянскую команду на правах аренды.В источнике
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«Аталанта» объявила о выкупе трансфера Марио Пашалича у «Челси»

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«Аталанта» объявила о переходе из «Челси» экс-хавбека «Спартака»

Metaratings 10:53
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«Аталанта» выкупила у «Челси» права на бывшего полузащитника «Спартака» Пашалича

Советский спорт 10:44
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