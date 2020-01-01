«Аталанта» выкупила у «Челси» Пашалича

Полузащитник Марио Пашалич продолжит выступать за «Аталанту». Клуб выкупил у «Челси» права на футболиста, который раньше выступал в Бергамо на правах аренды, сообщает пресс-служба команды.