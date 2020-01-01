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«Аталанта» выкупила у «Челси» Пашалича
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Полузащитник Марио Пашалич продолжит выступать за «Аталанту». Клуб выкупил у «Челси» права на футболиста, который раньше выступал в Бергамо на правах аренды, сообщает пресс-служба команды.В источнике
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