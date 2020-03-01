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«Аталанта» разгромила «Лечче» в матче Серии А
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"Аталанта" разгромила в гостях "Лечче" в матче итальянской Серии А. Игра завершилась со счетом 7:2. Хет-трик на свой счет записал Дуван Сапата.В источнике
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Хет-трик Сапаты помог «Аталанте» разгромить «Лечче»

Советский спорт 11:12 
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«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в матче Серии А

Чемпионат 11:02
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«Аталанта» забила 7 голов «Лечче»

Спорт-Экспресс 11:01
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