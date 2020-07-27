«Аталанта» запросила у «Локомотива» стоимость Миранчука

Москва, 27 июля 2020, 16:16 — REGNUM Руководство «Аталанты» отправило запрос «Локомотиву» на предмет стоимости 24-летнего центрального полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Клуб из Бергамо готов заплатить 20 миллионов евро.