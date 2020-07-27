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«Аталанта» запросила у «Локомотива» стоимость Миранчука
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Москва, 27 июля 2020, 16:16 — REGNUM Руководство «Аталанты» отправило запрос «Локомотиву» на предмет стоимости 24-летнего центрального полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Клуб из Бергамо готов заплатить 20 миллионов евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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Спортивный директор «Аталанты» делал запрос «Локомотиву» по Алексею Миранчуку

«Аталанта» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По информации Metaratings.ru, спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори общался с руководством «железнодорожников» с целью выяснить реальную трансферную стоимость Миранчука.
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