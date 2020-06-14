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Атлетик Бильбао — Атлетико 1:1
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Атлетик». Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.71.В источнике
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Атлетик Бильбао-Атлетико Мадрид 14.06.2020 прогноз ТБ (1.5)

Sport-place 03:45
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«Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании - 14 июня 2020

Евро-футбол.ру 03:07
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«Атлетико» — «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Испании

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