Атлетик Бильбао — Атлетико 1:1

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Атлетик». Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.71.