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«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании
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Ответный матч полуфинальной встречи Кубка Испании между «Гранадой» и «Атлетиком» завершился победой хозяев со счетом 2:1.В источнике
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«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Гранады»

Спорт-Экспресс 17:01
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«Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании

Матч ТВ 16:53
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«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, там его ждет «Реал Сосьедад»

Bookmaker-ratings.ru 17:09
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