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«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, проиграв «Гранаде»
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«Атлетик» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании на своем поле уступил «Гранаде», однако при этом клуб из Бильбао смог пробиться в финал благодаря голу в гостях.В источнике
Подробнее о событии
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Впервые в истории Кубка Испании в финале сыграют два баскских клуба

Футбол России 00:21
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«Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании

Матч ТВ вчера в 16:53
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«Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании впервые за 110 лет

Sports.ru вчера в 17:00
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