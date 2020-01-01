«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, проиграв «Гранаде»

«Атлетик» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании на своем поле уступил «Гранаде», однако при этом клуб из Бильбао смог пробиться в финал благодаря голу в гостях.