Атлетико Мадрид – Ливерпуль: команды сыграют надёжно

Гандикапер сайта Legalbet Владимир Сирин предлагает ставку на количество голов в матче Лиги чемпионов. Мы давно привыкли, а некоторые даже полюбили стиль «Атлетико» Диего Симеоне.