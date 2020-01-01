НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Кариоку
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • ГЛАС.RU
  • RT на русском
  • Газета.Ru
Президент бразильского «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара сообщил, что клуб выплатил московскому «Спартаку» долг за полузащитника Рафаэла Кариоку.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Атлетико Минейро» расплатился со «Спартаком» за Кариоку

Sport.ru 03:30
alt

«Спартаку» выплатили долг за Кариоку

Советский спорт 03:15
alt

«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Кариоку

Metaratings 03:05
реклама
Главное
Новости