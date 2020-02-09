Футбол на Куличках

Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона». Текстовая трансляция

В 23:00 мск. начинается матч 23-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Барселоной" (стадион "Бенито Вильямарин").