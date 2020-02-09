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Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона». Текстовая трансляция
В 23:00 мск. начинается матч 23-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Барселоной" (стадион "Бенито Вильямарин").В источнике
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«Бетис» — «Барселона». Прямая трансляция

Sport24.ru 13:01
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Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 14:55
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