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«Ливерпуль» объявил заявку на матч с «Атлетико» в Лиге Чемпионов
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21 футболист "Ливерпуля" вошел в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.В источнике
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